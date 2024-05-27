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27 May 2024 - 10:56- Gündem G:

Lastik fabrikası 10 işçi alacak

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İzmit Alikahya’da kurulu Brisa Bridgestone fabrikası 10 istihsal teknisyeni alımı yapacak.

Lastik fabrikası 10 işçi alacak mask
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İzmit Alikahya’da faaliyet gösteren Brisa Bridgestone, fabrikada çalıştırılmak üzere 10 İstihsal Teknisyeni alımı yapacak. Çalışmak isteyen erkek personelin 22-35 yaşları arasında ve ortaöğretim(lise ve dengi) mezunu olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit

27 May 2024 - 10:56 - Gündem --- Okunma

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