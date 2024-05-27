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Silahını temizlerken kendini vurdu

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düğünden döndükten sonra evinde silahını temizlerken tabancasından çıkan mermi ile kendini vuran kişi hayatını kaybetti.

Silahını temizlerken kendini vurdu mask
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Kızıltepe ilçesinden dün akşam meydana gelen olay, Taşlıca kırsal Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre dün akşam akrabalarının düğününden dönen Abdülmecit Karadeniz adındaki kişi, iddiaya göre evine geldikten sonra silahını temizlemeye çalışırken tabancasının ateş alması üzerine namludan çıkan merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen ve burada ameliyata alınan 9 çocuk babası 55 yaşındaki Abdülmecit Karadeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve ameliyatta hayatını kaybeden Abdülmecit Karadeniz otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

# soruşturma, sevk

27 May 2024 - 10:56 - Türkiye --- Okunma

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