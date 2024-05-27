Silahını temizlerken kendini vurdu

Kızıltepe ilçesinden dün akşam meydana gelen olay, Taşlıca kırsal Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre dün akşam akrabalarının düğününden dönen Abdülmecit Karadeniz adındaki kişi, iddiaya göre evine geldikten sonra silahını temizlemeye çalışırken tabancasının ateş alması üzerine namludan çıkan merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen ve burada ameliyata alınan 9 çocuk babası 55 yaşındaki Abdülmecit Karadeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve ameliyatta hayatını kaybeden Abdülmecit Karadeniz otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.