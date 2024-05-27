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Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

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İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail A., Adana'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, 20 bin lira kefalet karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı mask
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Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu.

Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail A. olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Öte yandan, İsmail A.'nın İsveç'te bir uyuşturucu çetesini yönettiği, bu konuda anlaşmazlığa düştüğü başka bir grupla husumet yaşadığı ve İsveç'teki annesinin bu grubun saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi.

İki grup arasında İstanbul Sarıyer'de 15 Eylül 2023'te yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan yabancı uyruklu bir kişinin yaralandığı, 17 Mart'ta ise bir kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail A.., nöbetçi hakimlikçe 20 bin lira kefaletle, araç sürücüsü Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA-İHA

# İstanbul, sevk, polis, araç, yabancı uyruklu

27 May 2024 - 11:20 - Türkiye --- Okunma

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