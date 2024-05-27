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ABD'li oyuncu soygun sırasında vurularak öldürüldü

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ABD'de General Hospital adlı pembe dizide rol alan Johnny Wactor isimli oyuncu Los Angeles'ta karıştığı bir soygun sırasında vurularak öldürüldü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken oyuncunun ölümü ve soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'li oyuncu soygun sırasında vurularak öldürüldü mask
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ABD'de uzun süredir devam eden General Hospital adlı pembe dizideki rolüyle tanınan aktör Johnny Wactor, Los Angeles'ta karıştığı şüpheli bir soygun sırasında vurulduktan sonra 37 yaşında hayatını kaybetti.

Los Angeles polis departmanı oyuncunun, bir araçtan katalitik konvertörü çalmaya çalışan üç adamla karşılaştıkğını ve cumartesi günü sabah saat 3 civarında bu adamlar tarafından silahla vurulduğunu doğruladı.

Olay yerine ekipler geldikten sonra yerel bir hastaneye kaldırılan Wactor, burada yaşamını yitirdi.

Polis, şüphelilerin bir araçla olay yerinden kaçtığını ve tutuklanmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN BEKLENMEDİK ÖLÜMÜ

Wactor'un menajeri David Shaul ölümünü Variety'ye doğrulayarak, "Johnny Wactor muhteşem bir insandı. Sadece mesleğine kendini adamış yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda onu tanıyan herkese gerçek bir ahlaki örnek. Çok çalışmanın, azmin ve asla pes etmeme tavrının arkasında duruyoruz" diye konuştu.

General Hospital dizisi ise aktörün ömlümüyle ilgili, “Tüm General Hospital ailesi, Johnny Wactor'un zamansız vefatını duyunca çok üzüldü. Kendisi gerçekten eşsiz biriydi ve her gün birlikte çalışmaktan büyük keyif alıyorduk. Bu zor dönemde düşüncelerimiz ve dualarımız sevdikleriyle birlikte" açıklamasında bulundu.

JOHNNY WACTOR KİMDİR?

Wactor 1986 yılında Charleston, Güney Carolina'da doğdu. İlk televizyon rolü Lifetime drama dizisi Army Wives'taydı ve Westworld, The OA ve Criminal Minds gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Wactor, 2020'den 2022'ye kadar General Hospital'ın 160'tan fazla bölümünde Brando Corbin karakterini canlandırdı.

# soruşturma, polis, HER

27 May 2024 - 11:21 - Dünya --- Okunma

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