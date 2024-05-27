Wilcynski Caddesi’nde yol çalışması devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in önemli bölgelerinden olan eski İstanbul yolunun Gündoğdu Mahallesine bağlantısını sağlayan Wilcynski Caddesinde İSU ve diğer kurumlar tarafından altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası asfalt kazı ve dolgu çalışmalarına başladı. 24 bin 200 metreküp dolgu yapılacak alanda 415 metre taş duvar imalatı tamamlandı.

ALEMDAĞ SOKAĞIN YAMACINA

Eski İstanbul yolunu Gündoğdu ve Bayındırlık bölgesine bağlayan Wilcynski Caddesinin güzergâhı değişiyor. Daha önce sürücüler için zorlu olan inişli çıkışlı yol, Alemdağ Sokağı takip eden yamaca taşınıyor. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımda da önemli bir trafik yükü taşıyan Wilcynski Caddesindeki iniş çıkışlar ve keskin virajlar büyük oranda azalacak. Sürücüler yaz kış daha güvenli bir yolculuk yapma imkânına kavuşacak. Ağır tonajlı araçlar ve otobüslerde bu yolu kullanabilecekler. Bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 877 metre olacak yolda 2 adet 3x3 menfez yapılacak. 3 bin ton asfalt 3 bin ton pmt, 3 bin 300 metrekare parke yapılacak.

Kaynak: Bülten