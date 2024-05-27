Çocuk şenliğine yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çocukları eğlence ile buluşturuyor. Kültür-sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Gölcük Belediyesi, Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda çocukları, eğlence dolu bir günde bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan Çocuk Şenliği’ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan çocuklar; tiyatro gösterileri, yarışmalar, oyunlar, çizgi film maskotlarıyla doyasıya eğlendiler.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.