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27 May 2024 - 11:25- Kültür Sanat G:

Çocuk şenliğine yoğun ilgi

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Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü.

Çocuk şenliğine yoğun ilgi mask
Çocuk şenliğine yoğun ilgi
Çocuk şenliğine yoğun ilgi
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Gölcük Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çocukları eğlence ile buluşturuyor. Kültür-sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Gölcük Belediyesi, Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda çocukları, eğlence dolu bir günde bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan Çocuk Şenliği’ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan çocuklar; tiyatro gösterileri, yarışmalar, oyunlar, çizgi film maskotlarıyla doyasıya eğlendiler.

Çocuk şenliğine yoğun ilgi
Çocuk şenliğine yoğun ilgi

Kaynak: Bülten

# Gölcük

27 May 2024 - 11:25 Kocaeli/ Gölcük- Kültür Sanat --- Okunma

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