Kağıtsporlu İzciler eğitim kampında buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kız Oymak İzcileri Samanlı Dağlarında temel eğitim kampı gerçekleştirdi. Kampa Kağıtspor’un Âlâ Mekân, Albayrak, Medeniyet, Civan Mert ünitelerinden 64 izci ve 10 izci lideri katıldı.
Kamp boyunca izciler liderleri ile Kocaeli’nin eşsiz doğasında eğitim aldılar.
Kampa katılan izciler liderler eşliğinde; ‘’Doğada hayatta kalma, Yürüyüş teknikleri, Balta bıçak kullanımı, Çadır kurma ve toplama, Yemek yapma’’ gibi konularda teorik eğitim aldı. Eğitimlerin ardından Mavi Beyazlı izciler öğrendikleri bilgileri sahada uygulayarak pekiştirdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.