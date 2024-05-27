Papua Yeni Gine'de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında

Papua Yeni Gine hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük toprak kayması sonucunda 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını bildirdi.

"2 BİN KİŞİ CANLI GÖMÜLDÜ"

Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine “Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu” bildiriminde bulundu.

KÖY YOK OLDU

Enga eyaletinde bir zamanlar hareketli olan ücra bir yamaç köyü, cuma sabahı erken saatlerde Mungalo Dağı'nın bir parçasının çökerek çok sayıda evi ve içinde uyuyan insanları toprak altında bırakmasıyla neredeyse yok oldu.

HEYELANIN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİSİ

Afet ofisinden yapılan açıklamada, heyelanın “binalarda, gıda bahçelerinde büyük tahribata yol açtığı ve ülkenin ekonomik yaşam çizgisi üzerinde büyük etkiye neden olduğu” belirtildi.

ANA OTOYOL TAMAMEN TIKANDI

Pazartesi sabahı BM yetkilileri tarafından alınan mektupta, Porgera Madeni'ne giden ana otoyolun “tamamen tıkandığı” belirtildi.

TOPRAK KAYMAYA DEVAM EDİYOR

Mektupta, “Toprak yavaşça kaymaya devam ettiği için durum istikrarsızlığını korumakta ve hem kurtarma ekipleri hem de hayatta kalanlar için devam eden bir tehlike oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"TÜM EKİPLER BİRLİKTE ÇALIŞMALI"

Felaketin boyutunun, ordu ile ulusal ve bölgesel müdahale ekipleri de dahil olmak üzere “tüm ekiplerin acil işbirliğine dayalı eylemlerini” gerektirdiği belirtildi.

ULUSLARARASI DOSTLARA ÇAĞRI

BM'ye Papua Yeni Gine'nin kalkınma ortaklarını “ve diğer uluslararası dostlarını” son durum hakkında bilgilendirme çağrısında bulunuldu.

Gelecek yardımın afet merkezi aracılığıyla koordine edilmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü dün, gerçekleşen toprak kayması felaketindeki tahmini ölü sayısının 100'den 670'e yükseldiğini açıklamıştı.

Örgütün Papua Yeni Gine şefi Serhan Aktoprak, kurtarma ekiplerninin toprak altında 6 ila 8 metre derinlikte hayatta kalanları bulma umudunu kaybettiğini söylemişti.

Kaynak: AFP