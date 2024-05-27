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"Anka Çocuk Destek Programı" kapsamında 10 bin çocuğa destek verildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anka Çocuk Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğa destek verdiklerini bildirdi.

"Anka Çocuk Destek Programı" kapsamında 10 bin çocuğa destek verildi mask
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Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Anka Çocuk Destek Programının çok yönlü yaklaşımı ve müdahaleyi amaçladığını belirterek, söz konusu programın Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF), Grup Çalışmaları, Bireysel Danışmanlık, Aile Çalışmaları, Destekleyici Ortam Bileşenleri, Destekleyici Personel İçin Yaklaşım İlkeleri, Krize Müdahalede Kurumsal Yaklaşım gibi bileşenlerden oluştuğunu ifade etti.

Bireysel danışmanlık hizmetinde, travma mağduru çocuklara yönelik kriz yönetimi, krize müdahale, kendini koruma gibi bölümlerin yer aldığını aktaran Göktaş, grup çalışmalarında ise kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, duygusal düzenleme, kişilik gelişimi ve bağımlılık olmak üzere çeşitli başlıkların bulunduğu bilgisini verdi.

"Aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz"
Bakan Göktaş, tüm sosyal hizmetlerin ve politikaların çocukların üstün yararını gözeterek yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu kapsamda ülke genelinde 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesindeki çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Anka Çocuk Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğumuza destek verdik." ifadelerini kullandı.

Anka Çocuk Destek Programının, çocukların bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını odağa alarak oluşturulduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek çeşitli modellerle hizmet sunuyoruz. Çocuklarımıza yönelik kuruluşlarımızda onların gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Anka Çocuk Destek Programımız ile çocuklarımızın geçmişte yaşamış oldukları olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeyi veya davranış bozukluklarını azaltmayı, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz. 2014 yılında başlatılan Anka Çocuk Destek Programı aracılığıyla 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesinde hizmet alan çocukları psikososyal açıdan destekliyoruz, onlara yaşam becerileri kazandırıyoruz."

Her çocuğa özel danışman
Bakan Göktaş, rehabilitasyon sürecine tabi tutulan her çocuğa konuyla ilgili özel eğitimden geçmiş uzman bir meslek elemanının danışman olarak atandığını belirterek, bu şekilde çocuğun eğitim durumu, arkadaş ilişkileri ve ruhsal durumunun analiz edildiğini bildirdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve risklere göre çocuğa ve ailesine gerekli desteğin sağlandığını aktaran Göktaş, programın değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda iki defa revize edildiğini ifade etti. Göktaş, programın kuruluş bakımında olan tüm çocuklara da uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

# sosyal, ifade, HER, hizmet

27 May 2024 - 11:50 - Türkiye --- Okunma

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