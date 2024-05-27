Tayfun Ese, Diyanet Birlik Sen Marmara Bölge Başkanı oldu

BÖLGE BAŞKANI OLDU
Düzce’nin de bağlı bulunduğu Diyanet Birlik-Sen Kocaeli Şubesi bir önemli başarıya daha imza attı. Diyanet Birlik Sen Kocaeli Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olan Körfez ilçe Sanayi Camii İmamı Tayfun Ese, Diyanet Birlik Sen Marmara Bölge Başkanlığı’na getirildi. Ese’nin bölge başkanlığına atanmasını sendika yönetimi duyurdu.
Şube başkanı Numan Uysal, yakın çalışma arkadaşını tebrik etti, başarılar diledi. Kocaeli genelinde din görevlileri arasında tanınan ve sevilen, sosyal yönü ile de kamuoyu tarafından takdir gören Tayfun Efe ise bölge başkanı olarak Diyanet Birlik Sen’e başarı katacaklarına inandıklarını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.