Ford'da işten çıkartmaya tepki: "Çözüm ve çare istiyoruz"

Ford Otosan’ın Yeniköy'de bulunan fabrikasında boyahane bölümünde çalışan personeller iddiaya göre işten çıkarıldı. Sosyal medyada Ford İşçi Bülteni adlı hesaptan tepki gösteren işçiler şu paylaşımı yaptı: "Yeniköy boyahanede kıyım var bakım personelleri işten kovuldu çoğu disiplinlik mühendisler başta olmak üzere bakımcılar işi bırakıp kaçıyorlar bu kadar istifa ve kaybın sorumlusu ser bel dir çözüm ve çare istiyoruz."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.