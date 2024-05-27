Ford'da işten çıkartmaya tepki: "Çözüm ve çare istiyoruz"

Ford Otosan’ın Yeniköy'de bulunan fabrikasında boyahane bölümünde çalışan personeller iddiaya göre işten çıkarıldı. Sosyal medyada Ford İşçi Bülteni adlı hesaptan tepki gösteren işçiler şu paylaşımı yaptı: "Yeniköy boyahanede kıyım var bakım personelleri işten kovuldu çoğu disiplinlik mühendisler başta olmak üzere bakımcılar işi bırakıp kaçıyorlar bu kadar istifa ve kaybın sorumlusu ser bel dir çözüm ve çare istiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi