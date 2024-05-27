Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 May 2024 - 13:20- Gündem G:

Zeki Canşi, köpek terörüne dikkat çekti... Köpeğe gösterilen ilgi, köpeklerin parçaladığı çocuklara da gösterilmeli

ABONE OL Google News Sayfamız

Kısa adı İDEBİR olan İnsani Değerleri Birleştirme ve Yükseltme Derneği Genel Başkanı Zeki Canşi, son günlerde sahipsiz köpeklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Canşi, “Hayvan hakları savunucularının köpeklere gösterdiği ilgiyi köpekler tarafından bedenleri parçalanmış savunmasız çocuklara karşı göstermemeleri kabul edilemez” dedi.

Zeki Canşi, köpek terörüne dikkat çekti... Köpeğe gösterilen ilgi, köpeklerin parçaladığı çocuklara da gösterilmeli mask
Zeki Canşi, köpek terörüne dikkat çekti... Köpeğe gösterilen ilgi, köpeklerin parçaladığı çocuklara da gösterilmeli
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

HER CANLI KENDİ DOĞASINDA YAŞATILMALI

İDEBİR Genel Başkanı ve gazetemizin köşe yazarlarından olan Zeki Canşi, son günlerde yaşanan sokak köpekleri saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Canşi, şunları söyledi: “Giderek tehlike arz eden sahipsiz köpekler ile ilgili hükümetin başlattığı çalışma gecikmişte olsa önemlidir. Asıl olan her canlının kendi doğal ortamında yaşaması ve yaşatılması.

HER GÜN KÖPEK SALDIRILARI YAŞANIYOR

Her gün yeni bir saldırgan köpek vakasıyla karşı karşıyayız. Gün geçmiyor ki savunmasız çocuk ve kadınlara saldırmış köpek vakalarıyla karşılaşmayalım. Hayvan hakları savunucularının köpeklere gösterdikleri ilgiyi, alakayı, şefkat ve merhameti, köpekler tarafından bedenleri parçalanmış savunmasız çocuklara karşı göstermemeleri kabul edilemez.

HİÇ BİR CANLININ İTLAF EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ

Elbette ki hiçbir canlının itlaf edilmesi düşünülemez. Bu insani olmadığı gibi İslami de değil. Lakin göz göre göre çocukların köpek sürülerince parçalanmasına gönül razı değil. Dolaysıyla, İDEBİR olarak hükümetin çözüme ilişkin çalışma ve çabayı destekliyor bin an evvel körpe yavrularımızın köpek teröründen kurtarılmasını ivedilikle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeki Canşi, köpek terörüne dikkat çekti... Köpeğe gösterilen ilgi, köpeklerin parçaladığı çocuklara da gösterilmeli

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, HER, çalışma

27 May 2024 - 13:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.711.761 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL