Zeki Canşi, köpek terörüne dikkat çekti... Köpeğe gösterilen ilgi, köpeklerin parçaladığı çocuklara da gösterilmeli

HER CANLI KENDİ DOĞASINDA YAŞATILMALI

İDEBİR Genel Başkanı ve gazetemizin köşe yazarlarından olan Zeki Canşi, son günlerde yaşanan sokak köpekleri saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Canşi, şunları söyledi: “Giderek tehlike arz eden sahipsiz köpekler ile ilgili hükümetin başlattığı çalışma gecikmişte olsa önemlidir. Asıl olan her canlının kendi doğal ortamında yaşaması ve yaşatılması.

HER GÜN KÖPEK SALDIRILARI YAŞANIYOR

Her gün yeni bir saldırgan köpek vakasıyla karşı karşıyayız. Gün geçmiyor ki savunmasız çocuk ve kadınlara saldırmış köpek vakalarıyla karşılaşmayalım. Hayvan hakları savunucularının köpeklere gösterdikleri ilgiyi, alakayı, şefkat ve merhameti, köpekler tarafından bedenleri parçalanmış savunmasız çocuklara karşı göstermemeleri kabul edilemez.

HİÇ BİR CANLININ İTLAF EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ

Elbette ki hiçbir canlının itlaf edilmesi düşünülemez. Bu insani olmadığı gibi İslami de değil. Lakin göz göre göre çocukların köpek sürülerince parçalanmasına gönül razı değil. Dolaysıyla, İDEBİR olarak hükümetin çözüme ilişkin çalışma ve çabayı destekliyor bin an evvel körpe yavrularımızın köpek teröründen kurtarılmasını ivedilikle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi