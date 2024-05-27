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Yeni müfredat onaylandı: Yeni müfredatla neler değişecek?

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Okullarda müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı. Yeni müfredat MEB'in internet sitesinden erişime açıldı.

Yeni müfredat onaylandı: Yeni müfredatla neler değişecek? mask
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Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim Terbiye Kurulu'nun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni müfredatı onayladı.

Millî Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi.

Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi.

Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi.

Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı.

Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı.

Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı.

Yeni müfredata ilişkin 26 dersin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

ERİŞİME AÇILDI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı.

Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamalardan geçerek "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

# yeni, Türkiye, HER

27 May 2024 - 13:31 - Eğitim --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Zagor - Şu yeni müfredata büyüklere saygılı olmayı kamuya açık yerlerde küfürlü konuşmamayı. Kamu malına zarar vermemeyi . Otobuste yaşlılara hamilelere cocuklu kadınlara engellilere yer verilmesi gerektiğini de eklerseniz müfredat tam olur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 13:50

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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