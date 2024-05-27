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SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor

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SEDAŞ, ilkbaharın gelmesiyle birlikte elektrik direklerine konan leyleklerin çarpılma riskine karşı izolasyon çalışmaları yaparak olası riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor mask
SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor
SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor
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Elektrik dağıtım altyapısını yeni yatırım ve önlemlerle sürekli güçlendiren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), şirket kültürünün önemli öğelerinden olan ekolojik duyarlılığını çevre ve canlı hayatına dönük gösterdiği çalışmalarla ortaya koymaya devam ediyor.  SEDAŞ saha ekipleri, ilkbaharla birlikte ülkemize giriş yapmaya başlayan leylekler için göç güzergahında önlemlerini sürdürüyor. Enerji nakil hatlarında dinlenmek için mola veren leyleklerin konma veya kalkış sırasında zarar görmemeleri adına kuşkonmaz ve izolatör kaplama gibi ekipmanlarla koruyucu müdahalelerde bulunduklarını belirten SEDAŞ yöneticileri “Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Gebze dağıtım faaliyet bölgemizdeki hatların göçmen kuşların rotasında olmasından dolayı muhtelif enerji kesintileri ile karşı karşıya kalmaktayız. Yılda iki kez göç eden leyleklerin güvenli geçişleri için gerekli önlemleri alarak canlı hayatına değer verirken aynı zamanda enerji kesintilerinin de yaşanmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor

Göç eden kuşlar için alınacak tedbirler ile bölgede yaşayan kuşlar için alınacak tedbirlerin bazı noktalarda farklılık gösterdiğine dikkat çeken SEDAŞ yöneticileri “Leyleklerin kanat açıklığı yaklaşık 155 cm olup iletkenler arasında çarpılma ihtimali bulunmaktadır. Göç esnasında sıklıkla iletkenlere konmakta ve çarpılmaktadırlar. Bu şebekeler için direk üstü ekipmanların (izolatör, jumper vb.) izole edilmesinin yanında iletkenler arası mesafenin arttırılması veya şebeke tertibinin değiştirilmesi gibi önlemler çalışmalarımız arasındadır. Serçe, karga, güvercin ve üveyik gibi küçük ve bölgede yaşayan kuşlar da iletken ile direk arasında çarpılabilmektedirler. Bu durumun önlenmesi için izolasyon kaplama çalışmalarının yanında havai hat orta faz iletkenin izolatör pimlerinin yükseltilmesi ve beton travers üzerinde ezilmemiş durumdaki topraklama demirlerinin ezilerek küçük kuşların bu kısımda çarpılmalarının önlenmesi amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.

SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor
SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor
SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor
SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor
SEDAŞ leyleklerin göç yollarında güvenlik tedbiri alıyor

Kaynak: Bülten

# yeni, Kocaeli, Gebze, Sakarya, çevre

27 May 2024 - 13:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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