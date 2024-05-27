Kalp ameliyatı olacak hasta için kan aranıyor

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Murat Ulaşan’ın Medicalpark Hastanesi'nde olacağı kalp ameliyatı için A RH(-) kan grubuna ihtiyaç vardır.
Kan bağışında bulunmak isteyenlerin Kızılay Şubelerine giderek, Murat Ulaşan adına kan bağışında bulunduktan sonra barkod numaralarını Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Bülent Ekinci’nin 0532 433 50 09 irtibat numarasına iletmeleri rica olunur.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.