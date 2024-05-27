Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 May 2024 - 13:39- Gündem G:

Karavan Fuarı’na bu yıl 45 firma katılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arası İzmit’te düzenlenecek Doğu Marmara Karavan ve Turizm Tanıtım Günleri öncesi, organizasyon paydaşları bir araya geldi. Kurum temsilcileri İzmit'te yapılacak tanıtım günlerinin ikincisini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını, karavan meraklılarını bu fuara mutlaka beklediklerini dile getirdiler.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Karavan Fuarı’na bu yıl 45 firma katılacak mask
Karavan Fuarı’na bu yıl 45 firma katılacak
Karavan Fuarı’na bu yıl 45 firma katılacak
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KATILIMCI SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELDİ

Kartepe Group Fuarcılık A.Ş tarafından 2023'de ilk kez düzenlenen Doğu Marmara Karavan ve Turizm Tanıtım Günleri'nin bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek. 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arası, İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi Otopark Alanı'nda gerçekleşecek tanıtım günleri öncesi paydaşlar bir araya geldi. Kartepe Köseköy'deki Foto Plato'daki birliktelikte MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, Kartepe Group Fuarcılık A.Ş Koordinatörü Şener Meral, fuara katılan firmaların temsilcileri, basın mensupları katıldı. Birliktelikte fuarın açılışının 29 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacağı ve geçtiğimiz yıl gerçekleşen tanıtım günlerine 30 firmanın katıldığı bu yıl katılımcı sayısının 45'e yükseldiği açıklandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kartepe Fuarcılık A.Ş Koordinatörü Şener Meral yaptığı konuşmada; "Fuarımıza çok büyük bir ilgi var. Bu yıl 45 firma katılıyor. İstanbul, Yalova, Zonguldak'tan geçen yıl ziyaretçilerimiz olmuştu ama bu yıl daha geniş bir coğrafyadan ziyaretçi bekliyoruz. 10 Sakarya firması fuarımızda yer alacak, fakat diğer illerden de firmalarımız fuarda yerini alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a destekleri sebebiyle çok teşekkür ederken, en kısa sürede fuar merkezimizin de hizmete kazandırılmasını bekliyoruz. Üyesi olduğumuz MÜSAİD Kocaeli'nin Şube Başkanı İsmail Uslu başkanımıza emekleri ve destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.

Karavan Fuarı’na bu yıl 45 firma katılacak

KARAVAN SATIŞLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

MÜSİAD Başkanı İsmail Uslu, tanıtım günlerine ilişkin konuşmasında şunları söyledi: “Kocaeli Karavan Tanıtım Günleri’nin ikincisini Kartepe Fuarcılık ile birlikte, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde, İnterteks Fuar alanında düzenleyeceğiz. İlk etkinliğe çok sayıda ziyaretçi gelmişti. İlgi çok yüksekti. İnşallah bu sene yapılacak etkinlik çok daha iyi geçer. Karavan satışları hızla devam ediyor. Halkımız önce daha çok,  deprem olduğunda kalacak bir yerimiz olsun diye karavan satın aldılar. Sonra ise halkımız karavan ile tatil yapmanın güzelliğini keşfetti. Doğa içinde ailecek özgür tatil yapmayı sevdi.

Karavan Fuarı’na bu yıl 45 firma katılacak

KARAVAN KÜLTÜRÜ GELİŞİYOR

Halkımız karavanı sevdi. İstediği zaman istediği yere gidebiliyor. Karavan kamplarında onlarca insanla tanışıyor, sosyalleşiyor. Karavan ile komşuluklar geri geldi. Onlarca WhatsApp grubu var, bu gruplarda tecrübelerini paylaşan, rotalarını paylaşan binlerce karavan sever var. Karavan kültürü diye bir kültür gelişiyor. Karavan turizmi, tüm diğer turizm potansiyellerini de artırıyor. Çünkü karavan sahipleri tabiatı seviyor, gezmeyi seviyor. Tek eksik var. Yerel yönetimlerimiz, karavan kampları ve parkları oluşturmakta geç kalıyorlar.

KARAVANLAR SOKAK ARALARINA BIRAKILIYOR

Yeterli sayıda karavan parkı ve kampı olmayınca, karavanlar sokak aralarına, oto parklara bırakılıyor. Bu da iyi bir görüntü olmuyor. Burada suçlu karavan sahipleri değil. Kocaeli, yolların kavşak noktasında bulunan güzel bir şehrimiz. O nedenle karavan parkları ve karavan kamplarının hızla oluşturulması gerekiyor. Bu yapılırsa Kocaeli, güzel doğası ile binlerce karavan severlerin uğrak noktası olur. Şehrimiz tüm güzellikleri ve turizm potansiyelleri ile tanınır. Esnaf ve belediyelerimiz kazanır. Belediyelerimizi, karavan parkı ve karavan kampları oluşturmaya çağırıyorum”

# VAR, İstanbul, Kocaeli, Büyükşehir, tahir büyükakın, Sakarya

27 May 2024 - 13:39 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.711.761 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

41 GROSS MARKET Alikahya şubemizde çalışacak bay/bayan KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0536 669 96 80

KARTEPE YEMEK GIDA TEKNİKERİ ARIYOR

Caterıng şirketimizde  çalıştırılmak üzere , GIDA TEKNİKERİ alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL