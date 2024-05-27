Karavan Fuarı’na bu yıl 45 firma katılacak

KATILIMCI SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELDİ

Kartepe Group Fuarcılık A.Ş tarafından 2023'de ilk kez düzenlenen Doğu Marmara Karavan ve Turizm Tanıtım Günleri'nin bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek. 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arası, İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi Otopark Alanı'nda gerçekleşecek tanıtım günleri öncesi paydaşlar bir araya geldi. Kartepe Köseköy'deki Foto Plato'daki birliktelikte MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, Kartepe Group Fuarcılık A.Ş Koordinatörü Şener Meral, fuara katılan firmaların temsilcileri, basın mensupları katıldı. Birliktelikte fuarın açılışının 29 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacağı ve geçtiğimiz yıl gerçekleşen tanıtım günlerine 30 firmanın katıldığı bu yıl katılımcı sayısının 45'e yükseldiği açıklandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kartepe Fuarcılık A.Ş Koordinatörü Şener Meral yaptığı konuşmada; "Fuarımıza çok büyük bir ilgi var. Bu yıl 45 firma katılıyor. İstanbul, Yalova, Zonguldak'tan geçen yıl ziyaretçilerimiz olmuştu ama bu yıl daha geniş bir coğrafyadan ziyaretçi bekliyoruz. 10 Sakarya firması fuarımızda yer alacak, fakat diğer illerden de firmalarımız fuarda yerini alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a destekleri sebebiyle çok teşekkür ederken, en kısa sürede fuar merkezimizin de hizmete kazandırılmasını bekliyoruz. Üyesi olduğumuz MÜSAİD Kocaeli'nin Şube Başkanı İsmail Uslu başkanımıza emekleri ve destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.

KARAVAN SATIŞLARI HIZLA DEVAM EDİYOR

MÜSİAD Başkanı İsmail Uslu, tanıtım günlerine ilişkin konuşmasında şunları söyledi: “Kocaeli Karavan Tanıtım Günleri’nin ikincisini Kartepe Fuarcılık ile birlikte, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde, İnterteks Fuar alanında düzenleyeceğiz. İlk etkinliğe çok sayıda ziyaretçi gelmişti. İlgi çok yüksekti. İnşallah bu sene yapılacak etkinlik çok daha iyi geçer. Karavan satışları hızla devam ediyor. Halkımız önce daha çok, deprem olduğunda kalacak bir yerimiz olsun diye karavan satın aldılar. Sonra ise halkımız karavan ile tatil yapmanın güzelliğini keşfetti. Doğa içinde ailecek özgür tatil yapmayı sevdi.

KARAVAN KÜLTÜRÜ GELİŞİYOR

Halkımız karavanı sevdi. İstediği zaman istediği yere gidebiliyor. Karavan kamplarında onlarca insanla tanışıyor, sosyalleşiyor. Karavan ile komşuluklar geri geldi. Onlarca WhatsApp grubu var, bu gruplarda tecrübelerini paylaşan, rotalarını paylaşan binlerce karavan sever var. Karavan kültürü diye bir kültür gelişiyor. Karavan turizmi, tüm diğer turizm potansiyellerini de artırıyor. Çünkü karavan sahipleri tabiatı seviyor, gezmeyi seviyor. Tek eksik var. Yerel yönetimlerimiz, karavan kampları ve parkları oluşturmakta geç kalıyorlar.

KARAVANLAR SOKAK ARALARINA BIRAKILIYOR

Yeterli sayıda karavan parkı ve kampı olmayınca, karavanlar sokak aralarına, oto parklara bırakılıyor. Bu da iyi bir görüntü olmuyor. Burada suçlu karavan sahipleri değil. Kocaeli, yolların kavşak noktasında bulunan güzel bir şehrimiz. O nedenle karavan parkları ve karavan kamplarının hızla oluşturulması gerekiyor. Bu yapılırsa Kocaeli, güzel doğası ile binlerce karavan severlerin uğrak noktası olur. Şehrimiz tüm güzellikleri ve turizm potansiyelleri ile tanınır. Esnaf ve belediyelerimiz kazanır. Belediyelerimizi, karavan parkı ve karavan kampları oluşturmaya çağırıyorum”