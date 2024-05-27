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Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı! Kocaeli listede var mı?

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin en mutsuz illerini belirledi. İşte mutsuz illerin yer aldığı araştırmanın sonuçları...

Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı! Kocaeli listede var mı? mask
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Yaşam Memnuniyet Araştırması, bu yıl da TÜİK tarafından yapıldı ve sonuçları açıklandı. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz illeri...

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da bulunan mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 24,75. Araştırma verilerinde göre Diyarbakır, Türkiye’nin en mutsuz ili olarak iki yıl üst üste listenin başında. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Diyarbakır’ın nüfusu 1.804.880. Halkın mutsuzluğunun nedenleri arasında geçim sıkıntısı ve nüfus artışı olduğu söyleniyor.

ANTALYA

Doğal güzellikleri ve muhteşem deniziyle göz bebeğimiz olan Antalya’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,7. Böylece Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya, 2.688.004 nüfusla en mutsuz ikinci il oldu.

TRABZON

Karadeniz'in incisi Trabzon’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 11,19 olarak açıklandı. En mutsuz üçüncü il olan Trabzon’un nüfusuysa 818.023.

İZMİR

Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’de mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 10,65. İzmir, sahip olduğu 4.462.056 nüfusla en mutsuz iller listesinde dördüncü sırada.

ANKARA

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,95. Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri olan Ankara’nın nüfusu 5.782.285. 

SAMSUN

Samsun’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,72 olarak açıklandı. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun’un nüfusu 1.368.488.

İSTANBUL

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,12. Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, 15.907.951 nüfusa sahip.

ÇORUM

Çorum’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 9,1. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Çorum, sahip olduğu 524.130 nüfusla en mutsuz sekizinci il.

ORDU

Yaylalar, şelaleler, tarihî kent dokusu... Saymakla bitmeyen güzelliklere sahip Ordu’da mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 8,75. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Ordu, 763.190 nüfusa sahip.

GÜMÜŞHANE

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Gümüşhane’de mutsuz insanların il nüfusuna oranı yüzde 7,68 olarak açıklandı. Türkiye’nin en mutsuz onuncu ili olarak belirlenen Gümüşhane’nin nüfusu 144.544’tür.

# Türkiye, İstanbul

27 May 2024 - 13:48 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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