Cips fiyatlarına zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere de 1 Haziran'dan itibaren zam geleceğini açıkladı. Buna göre cips fiyatlarında 5 ile 10 lira arası bir artış olacak. Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükseltilirken, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.