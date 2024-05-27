Aşıklar, Türküler ile diyar diyar gezdirdi

Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aşıklar Gecesi düzenledi. Esentepe Mahallesi'nde bulunan Aşıklar Çadırı'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇOK BEĞENİLDİ
Aşık Osman Nuri Koçak’ ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; Aşık Mustafa Aydın, Aşık Emrah Bulut, Aşık İsmail Topal, Aşık Hasret Ceren sazları ve sözleri ile renk kattı. Geceye katılım hayli fazla olurken, aşıkların atışması da ilgi ile izledi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.