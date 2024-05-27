Merkez Bankası'nın adımları mevduat faizine yaradı

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımları mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareket başlattı.
TCMB, geçen hafta perşembe günü, piyasadaki likidite fazlası önlemek için bazı adımları hayata geçirmişti.
Buna göre yabancı para cinsinden kredi büyümesine aylık yüzde 2 sınırı getirildi. TL ve kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları da artırıldı.
Zorunlu karşılık uygulamalarının ardından piyasa faizi göstergesi TLREF, yüzde 47 civarından yüzde 53'e yükseldi. Mevduat faizleri de yönünü yukarı çevirdi.
MEVDUAT FAİZLERİ NEDEN DÜŞTÜ?
TCMB'nin 51 milyar dolara ulaşan rekor hızda rezerv birikimi nedeniyle ortaya çıkan Türk Lirası fazlası, gecelik faizleri ve mevduatı aşağı baskıladı.
Alınan kararlar öncesi gecelik faizler TCMB'nin faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaşmıştı. Sistemin likidite fazlası geçen hafta yaklaşık 600 milyar liraya yükselmişti.
Ekonomistler, mevduat faizlerinin politika faizinin altına indiğini belirterek, bu durumun bazı risker yaratabileceğine dikkat çekmişti.
Bu nedenle perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplan
tısında ana gündemin likidite fazlasının olması bekleniyordu.
TCMB'NİN ADIMLARI SONRASI NELER DEĞİŞTİ?
TCMB'nin kararlarının ardından perşembe günü yüzde 50,8'e yükselen TLREF, cuma günü yeniden yüzde 53 ile faiz koridorunun üst bandına yerleşti.
Bankacılar, zorunlu karşılık adımlarının ardından 500 liradan fazla likiditenin kalıcı olarak piyasadan çekileceğini hesapladı.
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELDİ Mİ?
Ekonomistler, TCMB'nin adımlarının bu hafta etkisini göstereceği yorumunu yapmıştı.
Beklenen oldu ve mevduat faizlerinde 8-9 puanlık artış kaydedildi.
Düşük bakiyeli tasarruflarda TL mevduat faizi yeniden yüzde 50’ye yaklaştı.
Yüksek miktarlı hesaplarda ise yüzde 54 seviyesi görüldü.
Geçen haftalarda mevduat faizleri düşük bakiyeli tasarruflarda yüzde 41'e kadar gerilerken, 30'lu rakamlara inebileceği konuşulmaya başlanmıştı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.