İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 1950'de Aydın'ın Çakırbeyli köyünden çıkan bir yiğidin, "Yeter söz milletindir" diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Başvekili seçildiğini ve büyük bir kalkınma hamlesi başlattığını hatırlattı.
Başvekil ile arkadaşlarının, görevde kaldıkları 10 yıl boyunca, Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi yolunda büyük hizmetlere imza attıklarını belirten Yerlikaya, "Ta ki o karanlık güne, tankların yürüdüğü ve milli iradenin ayaklar altına alındığı 27 Mayıs'a kadar. Yassıada günleri bu acı hikayenin en yürek burkan sayfasıydı." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:
"Başta Adnan Menderes olmak üzere, aralarında bakanların, milletvekillerinin, komutanların ve bürokratların olduğu 592 vatan evladı 11 ay boyunca yargılandılar. Her biri hücrelerde, zindanlarda tutuldu, insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldılar.
Yaşananlar sadece demokrasi adına değil, adalet adına da insanlık adına da utanç vericiydi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 64. yılında, merhum Adnan Menderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.