1 haftada 181 uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

163 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 20-25 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda 127 olayda 163 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan 150’si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 kişi tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN ELDE EDİLEN 40 BİN 825 TL

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ve uygulamalarda; 1840 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 687 gram esrar, 1 gram kokain, 12 gram skunk, 7 gram eroin, 64 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza, 279 ader ecstasy ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 40 bin 825 TL paraya el konuldu.

JANDARMA 9 KİŞİYE İŞLEM YAPTI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 12 operasyon ve uygulamalarda; 18 kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. 59 gram esrar, 34 kök kenevir bitkisi, 196 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 49 adet ecstasy,15 gr skunk ele geçirildi.