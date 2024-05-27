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27 May 2024 - 15:06- Asayiş G:

1 haftada 181 uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

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Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında 20-25 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları operasyon ve uygulamalarda 181 kişi gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
1 haftada 181 uyuşturucu taciri yakayı ele verdi mask
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163 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 20-25 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda 127 olayda 163 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan 150’si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 kişi tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN ELDE EDİLEN 40 BİN 825 TL

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ve uygulamalarda; 1840 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 687 gram esrar, 1 gram kokain, 12 gram skunk, 7 gram eroin, 64 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza, 279 ader ecstasy ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 40 bin 825 TL paraya el konuldu. 

JANDARMA 9 KİŞİYE İŞLEM YAPTI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen  12 operasyon ve uygulamalarda; 18 kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. 59 gram esrar, 34 kök kenevir bitkisi, 196 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 49 adet ecstasy,15 gr skunk ele geçirildi.

# Kocaeli, polis, emniyet, İl Jandarma Komutanlığı

27 May 2024 - 15:06 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Kilimcinin Kör Oğlu - Kireçocakları bölgesi her gün kontrol edilmeli A101 karşısında inşaatta sabaha kadar gelen giden belli değil polis gelirken kaçıyorlar yarım saat sonra yine inşaattlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 15:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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