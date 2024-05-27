Türk Mutfağı Haftası Gölcük Saraylı'da kutlandı

Türk mutfak kültürü ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması 2022 yılında hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası, Gölcük’te kutlandı. Gölcük Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Gölcük Turizm Birliği Başkanlığı işbirliğinde; Saraylı Köylü Pazarı’nda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
GELENEKSEL TATLI ZERDE İKRAM EDİLDİ
Düzenlenen programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Gölcük Turizm Birliği Müdürü Ayşe Dışpınar ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterisi ile başlayan kutlamalarda, etkinliğe katılan ziyaretçilere geleneksel tatlılardan zerde ikramı yapıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.