Modern hayvan pazarına kurbanlıklar gelmeye başladı

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, her sene olduğu gibi bu sene de üreticiler ile alıcıları bir araya getirip en uygun şartları sağlanmaya devam ediyor. Hijyen ve güvenlik şartlarının en üst seviyede tutulduğu modern hayvan pazarında besiciler, satışını gerçekleştirecekleri kurbanlık hayvanları getirmeye başladı.
Farklı illerden modern hayvan pazarına gelen kurbanlıklar kabul edilirken İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Tüm vatandaşlar İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’ndan gönül rahatlığıyla gelerek dilediğince kurbanlarını alabilirler.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çenesuyu - Kurban vaciptir o inekleri canları danaları kuzuları kesmesenizde olur.kurban kesmek farz degil vaciptir..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.