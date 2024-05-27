Yok böyle öfke: Husumetlisine çarptı sonra marketten içeri girdi

İlginç olay, kent merkezine bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda çalışan M.D., market raflarını düzelttikten sonra dışarı çıkarak sigara içmek istedi. O esnada husumetlisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki L.Ö. adlı şahıs kullandığı hafif ticari aracı M.D.’nin üzerine sürdü.
M.D.’ye çarpan şahıs ardından motor kaputunun üstüne düşen M.D., ile birlikte aracıyla marketten içeri daldı. Dizinden yaralanan M.D., aracın düşen plakasını yerden alarak aracından inmeyen L.Ö.’ye karşılık vermeye çalıştı. Bu sırada kavgayı araya girenler önledi. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan M.D.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Olayda, aracın çarptığı ve ölümden dönen M.D.’nin olay boyunca yaktığı sigarayı ağzından düşürmemesi ise bir başka dikkat çekici konu oldu.
Olay sonrası M.D.’nin ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayetçi üzerine L.Ö.’nün jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.