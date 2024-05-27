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27 May 2024 - 15:41- Teknoloji Bilim G:

Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı

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Ford Otosan girişimi olan Bluepath Robotics firması düzenlenen törenle Gölcük’te açıldı. Bluepath Robotic yüksek performanslı robotların üretimiyle iş süreçlerinin verimliliğini yükselterek operasyonel maliyetleri düşürecek. Firma bu yatırım ile Türkiye'nin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayarak global pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Yavuz Solmaz
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Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı mask
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
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ENDÜSTRİYEL ROBOT TEKNOLOJİSİNE YENİLİK GETİRİYOR

Bluepath Robotics’in açtığı yeni fabrikada üretilen son teknoloji otonom mobil robotlar; lojistikten otomotive, ağır sanayiden e-ticarete kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Ayrıca Bluepath Robotics tarafından geliştirilen yazılım sistemleriyle donatılan yeni fabrika, şirketin kendi otonom robotlarına entegre edilen özel çözümler de sunuyor. Bu yazılım sistemleri, robotların daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak, iş süreçlerini otomatikleştiriyor ve üretim hatlarının esnekliğini artırıyor. Fabrikada üretilen robotlar, yerel ve uluslararası pazarlarda işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırarak maliyetleri düşürmeye ve süreçleri hızlandırmaya yönelik çözümleriyle öne çıkıyor.

Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı

ÖZEL TASARLANAN FABRİKA TÖRENLE AÇILDI

Bluepath Robotics otonom robotların üretimi için özel tasarlanan yeni fabrikasının açılışı Gölcük Deniz Evler Mh. Mazhar Özen Cd. No:110 adresinde gerçekleşti. Fabrika açılışına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer,  Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Koç Grubu adına Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik Lideri Erhan Köseoğlu, şirketin paydaşları ve basın mensupları katıldı.

 

Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı

BLUEPATH ROBOTİCS KİLOMETRE TAŞIDIR

Bluepath Robotics Genel Müdürü İsmail Hakkı Savcı: “Yeni fabrikamız, Bluepath Robotics'in endüstriyel otomasyon ve malzeme taşımacılığı sektörlerindeki faaliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak önemli bir kilometre taşıdır. Tesis, genişleyen ürün yelpazemizi destekleyecek ve otonom mobil robotlarımızın üretim kapasitesini artırarak, daha geniş bir müşteri tabanına hizmet vermemizi sağlayacak. Bu yeni üretim hattı, tüm modellerimizin üretimini içerecek ve bu robotlar, yüksek taşıma kapasitesi ve enerji verimliliği gibi özellikleriyle sektöre değer katmayı hedefliyor.

Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı

MALİYET DÜŞÜRÜP VERİMLİLİKLERİ ARTIRACAĞIZ

Tesisimiz global pazarlarda rekabetimizi artırmak ve ülkemizin teknolojik yeteneklerini sergilemek için büyük bir fırsat sunuyor. Enerji yönetimi ve yüksek güvenlik standartları konusundaki ilerlemelerimiz, müşterilerimize sadece güvenilir ve verimli çözümler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda operasyonel maliyetleri azaltmalarına ve süreç verimliliklerini artırmalarına olanak tanıyacak. Bu gelişmeler, endüstriyel otomasyon ve malzeme taşımacılığı sektörlerinde yeni standartlar belirlememize yardımcı olacak” dedi.

Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı

TÜM ENDÜSTRİYEL ALANDA YER ALMASINI UMUYORUM

Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel böyle bir fabrikanın açılmasında emeği geçenleri tebrik ederken şunları söyledi, “Burada endüstriyel otomosyondan bahsediyoruz. İş gücü güvenliği ve otonom sistemlerin yazılımın bir Türk firması tarafından geliştiriliyor olması mutluluk verici. Gelecek zamanlarda diğer otomotiv fabrikaları ve diğer tüm endüstriyel otomosyon içinde yer alması konusunda başarılar diliyorum.”

Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı
Endüstriyel robotlar üreten Bluepath Robotics Kocaeli’de açıldı

# yeni, hizmet, Gölcük, deniz

27 May 2024 - 15:41 Kocaeli/ Gölcük- Teknoloji Bilim --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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