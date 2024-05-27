KSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 9. dönemin 4’üncü Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nı Karadağ’da gerçekleştirdi. Toplantı, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un açılış konuşması ile başladı. Meclis Başkanı Tuğrul, meslek komitelerinin odanın çekirdeği ve itici gücü olduğundan bahsederek meslek komitelerince yapılan çalışmaların sonucunda oluşturulan somut önerilerin yönetim kurulunca görüşülerek gereğinin yapıldığını belirtti. Tuğrul, ‘en fazla faaliyet yapan komite’, ‘en fazla görüş bildiren komite’, ‘en fazla katılım sağlayan komite’, ‘en fazla müşterek toplantıya katılım sağlayan komite’, ‘en fazla öneri getiren komite’, ‘en fazla üye ziyareti yapan komite’leri tebrik etti.

SCHENGEN VİZE BAŞVURULARI

Toplantının devamında söz alan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bu ortak toplantıları çok önemsediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bildiğiniz üzere Schengen vize başvuruları önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Vize başvuru sürecindeki gecikme ve bekleme süresinin giderek artması, geçerli olmayan gerekçelerle retler, seyahat tarihi geçtikten çok sonra gelen vizeler, vize süreçlerinde yaşanan sorunlar, seyahat süresi ile sınırlı olan vizeler Türkiye-AB ilişkilerinin halklar arası temas boyutunda önemli engeller yaratıyor. 2023 Schengen istatistiklerine göre, Türkiye Çin’in ardından, 1 milyon 55 bin 885 ile en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke oldu. Başvurular sonucunda 612,841 kişiye uniform Schengen vizesi verilirken, ret oranı ise yüzde 21,7 oldu. Ortalama ret oranı 2022’de yüzde 15,7 iken, 6 puan birden yükseldi. Türkiye’den yapılan başvurularda yüzde 36,5 artış görüldü.

TARİFE DIŞI ENGEL

Bir aday ülke ve gümrük birliği ortağı olan tarafımıza yönelik bu uygulama, tarife dışı bir engel oluşturuyor. Bu sıkıntıları ilgili merciler nezdinde dile getirerek çözüm bulunması için taleplerimizi iletiyoruz. Bunun yanında Türkiye’nin vize serbestliği sürecinde kalan altı kriterin de bir an önce tamamlanması çağrısında bulunuyoruz. En son geçen hafta gerçekleştirilen TOBB Genel Kurulu’nda da Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza konu iletildi.

DÖVİZ KURUNUN YANSIMALARI

Bildiğiniz üzere üretimin ve ihracatın artarak devam etmesi için iş dünyası olarak kurlarla ilgili taleplerimiz vardı. Enflasyonla mücadele noktasında kurun baskılanmasının kabul edilebilir olduğunu ancak bu durumun üretim ve ihracatı da etkilediğini biliyoruz. Döviz kurlarının yatay seyretmesi yani ihracatı destekler seviyeden uzaklaşması nedeniyle ihracatın azalması ve ithalatın artmasından endişe duyuyoruz. Bir taraftan kurun yeteri kadar artmaması diğer taraftan Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerinin Çin lehine değişmesi de maalesef ihracatımızı zorluyor. Bu kurla uzun vadede rekabetimizi sürdürmemiz mümkün değil. Enflasyon hedeflerine yaklaştıktan sonra kurun bize destek oluyor olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca rekabetçi kurun, ülkemizde üretilebilme imkanı olan ürünlerin üretilmesini de yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu durum cari açığın azaltılması noktasında da destek olacaktır”

DİJİTALLEŞME VE KARBONSUZLAŞMA EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ

İkiz dönüşüm konusuna da değinen Zeytinoğlu, “Yeşil Mutabakat ve Dijital Dönüşüm en önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği için en temel iki öncelik haline geldi. Haliyle dijitalleşme ve karbonsuzlaşma bizlerin de en önemli gündemi. Malumunuz, Avrupa’nın AB Yeşil Mutabakatı ile hedefi; 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr kıtası olmak. Türkiye de benzer adımları atmak için hedefler belirliyor. Karbon yoğun sektörlerde (elektrik, alüminyum, çelik, çimento, gübre, hidrojen) AB’ye yapılan ihracat 2026’dan itibaren karbon sertifikasına tabi olacak. Yani ithalata ek bir maliyet yansımış olacak.1 Ekim 2023'te geçiş aşaması başladı. Bu kapsamda ülkemizde de karbon piyasasının kurulduğunu biliyoruz. Buradan elde edilen gelir ile firmalarımızın karbonsuzlaşma ve yeşil dönüşüm konusundaki projelerinin desteklenmesi gerektiğini dile getiriyoruz.

AB DESTEKLİ PROJELER GELİŞTİRİYORUZ

Bu konuda TEPAV tarafından yapılan araştırmaya göre; Çin ve Rusya’nın ardından Türkiye, SKDM’den en fazla etkilenecek üçüncü ülke. Anket; Türkiye’de her 4 şirketten yalnızca birinin karbon ayak izi hesabı yapabildiğini ortaya koyuyor. Bu sonuçlardan firmalarımızın bu sürece henüz hazır olmadıklarını görüyoruz. Oda olarak biz de üyelerimizin bu konuda farkındalıklarını artırmak için bilgilendirme seminerleri ve eğitimler gerçekleştiriyor, devlet ve AB destekli projeler geliştiriyoruz. Ayrıca, üyelerimizin yenilenebilir enerjiye ulaşabilmeleri için Anadolu’da güneş enerjisi santrali kurmak için çabalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 50 ortaklı “KSO Enerji A.Ş.” şirketini 10 Mayıs itibari ile kurduk” dedi. Konuşmaların ardından komite üyeleri, Kocaeli sanayiini ileri taşıyacak adımlar ve sektörde yaşanan gelişmeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ardından komitelere ödülleri verildi.

Kaynak: Bülten