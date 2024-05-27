Ekonomistlerin büyüme beklentileri netleşti

Türkiye ekonomisinin güçlü iç tüketimin de etkisiyle ilk çeyrekte büyümesi bekleniyor.

Reuters'ın anketinde 2024 yılı ilk çeyrek için büyüme beklentisi yüzde 5,7 oldu. Ekonomistler, yıllık büyüme için yüzde 3,2 öngörüsünü paylaştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 arttığını tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,38 oldu.

Ekonomistler sıkılaşan para politikasına rağmen yerel seçim öncesi öne çekilen talebin birinci çeyrekteki ekonomik büyümeye katkı verdiğine dikkat çekti.

İKİNCİ ÇEYREKTE YAVAŞLAMA ÖNGÖRÜLDÜ

Genel beklenti yılın ikinci yarısında iç tüketimin yavaşlayacağı yönünde. Ekonomi yönetimi de yılın kalanında "daha dengeli bir büyüme kompozisyonu" görüleceğini dile getirmişti.

Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk ve son çeyreğinde yüzde 4, geçen yılın tamamında ise yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.

Eylül ayında açıklanan OVP'de 2024 yılı için ise yüzde 4 büyüme öngörülüyor.

GOLDMAN'DAN BÜYÜME YORUMU

Goldman Sachs bir araştırma notunda asgari ücrete yapılan zam ve hane halkının gelecekte daha yüksek enflasyon beklentisiyle alımlarını öne çekmesi sonucu ilk çeyrekte güçlü büyüme gerçekleştiğini belirtti ve ekledi:

"Hem asgari ücret artışından gelen ivme hem de sabit olmayan enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, ilk çeyrekte büyümenin ana itici gücünün özel tüketim olmasını bekliyoruz. Mart ayından bu yana belirgin biçimde sıkılaşan politika ve enflasyon beklentilerinde şu ana kadar bir değişiklik olmaması bize ikinci yarıdaki yavaşlamanın tahminimizden daha keskin olacağını gösteriyor."