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Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı

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Türkiye'nin e-ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon lira oldu. En fazla harcamayı ise 29 yaşındaki tüketiciler gerçekleştirdi. e-ticarette en büyük pay beyaz eşya ile küçük ev aletlerinin oldu.

Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı mask
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında yaşanan önemli gelişmelere yer verdiği " Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"nu yayımladı.

Raporda, e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), genel ticaret ve perakende ticaret içindeki durumu ele alındı.

Buna göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon liraya ulaştı. İşlem sayısı da aynı dönemde yüzde 22,25 yükselişle 5,87 milyar adet olarak gerçekleşti. e-Ticaret hacminin bu yıl 3,4 trilyon lira, işlem sayısının 6,67 milyar adet olacağı öngörüldü.

EN BÜYÜK PAY BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİNDE

e-Ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019'da yüzde 10,1 iken geçen yıl yüzde 20,3'e ulaştı. e-Ticaret hacminin GSYH içindeki payı yüzde 6,8 oldu.

Hacmin yüzde 51'ini mal, yüzde 49'unu ise hizmet ticareti oluştururken, kartlı işlem hacminin yüzde 63'ü mal, yüzde 37'si hizmet ticareti kaynaklı meydana geldi. En büyük payı 233 milyar lira ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü aldı. Bu sektörü 135 milyar lira ile elektronik, 127 milyar lira ile giyim, ayakkabı ve aksesuar izledi.

İŞLETMELERİN YÜZDE 76'SI ŞAHIS ŞİRKETİ

Bakanlıkça geliştirilen metodolojiyle Türkiye'de illerin e-ticarete uyumuna ilişkin endeks oluşturuldu. Buna göre, e-ticarete uyumu en yüksek olan iller; İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli oldu.

Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl itibarıyla 559 bin 412'ye ulaştı. Pazar yerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaştı. Kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı.

Ülkede e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 76'sını şahıs, yüzde 21'ini limitet, yüzde 3'ünü anonim şirketler oluşturdu. e-Ticaret işletmelerinin en çok bulunduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralandı.

Bu alanda faaliyette bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 70,5'ini erkek, yüzde 29,5'i kadın girişimciler oluşturdu. e-Ticaret işletme sahiplerinin çoğunluğunun 25-44 yaş aralığında olduğu belirlendi.

En fazla harcamayı 29 yaşındaki tüketiciler gerçekleştirirken, en çok alışveriş mobil uygulamalardan yapıldı.

EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER

e-Ticaret yoluyla en çok satılan ürünler arasında ise ayakkabı, cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, airfryer, fritöz, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı oldu. Gıda ve yemek sektöründe ise meyve, sebze, çay, demleme içecek, et, deniz ürünleri, yumurta, kahve, hamburger, kebap, pizza öne çıktı.

Kaynak: AA

# İstanbul, Kocaeli, Türkiye, hizmet, deniz, Bursa

27 May 2024 - 16:32 - Ekonomi --- Okunma

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