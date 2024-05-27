Manevi duygular ile el emeği birleşti

Gölcük Belediyesi; sanatı ve sanatçıya verdiği destekler ile ilçenin kültür ve sanat alanında tanıtımına katkı sunuyor. Etkinlikler kapsamında Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde; Yasemin Ata’nın “Allah’ın adını yüceltmek” amacıyla manevi duyguları ile el emeğini birleştirerek hazırladığı “Özel Tekniklerle Kabartmalı Hat ve Kaftan Çalışmaları" sergisi açıldı. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleşen açılışa Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, sanatçı Yasemin Ata ve sanatseverler katıldı.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ EL EMEĞİ ESERLER

Açılışın ardından Başkan Yardımcısı Uzuner, sergiyi gezerek eserler hakkında sanatçı Ata’dan bilgi aldı. Eserleri beğeni ile inceleyen Başkan Yardımcısı Uzuner, Ata’ya çalışmalarında başarılar diledi. Ata’nın yalıtım malzemesi olarak bilinen strafor köpükleri, havya ile yakarak özenle hazırladığı 30 eserden oluşan sergi 30 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak.

Kaynak: Bülten