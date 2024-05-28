İHALE İPTAL İLANI
BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/531909
1- İdarenin
a) Adresi
:
Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası
:
2623181000 - 2623181459
c) Elektronik posta adresi
:
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
06.05.2024 - 5108
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
:
Kocaeli Gazetesi - 08.05.2024
3- İhale İptal Tarihi
:
27.05.2024
4- İptal nedeni veya nedenleri
17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden iptal edilmiştir.