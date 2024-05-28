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İHALE İPTAL İLANI

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İHALE İPTAL İLANI

İHALE İPTAL İLANI

BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/531909

1- İdarenin

a) Adresi

:

Karabas Mahallesi Oramiral Salim Dervisoglu Caddesi 80 41040 İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623181000 - 2623181459

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

06.05.2024 - 5108

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

Kocaeli Gazetesi - 08.05.2024

3- İhale İptal Tarihi

:

27.05.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden iptal edilmiştir.

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Basın No ILN02039800

28 May 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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