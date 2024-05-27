İzmitli doğaseverler Mecidiye’yi tanıdı

BALÖREN’DE GÖNÜL BİRLİĞİ
Doğaseverler ilk olarak Balören Mahallesi halkının Uzun Hasan Mesire Alanında gerçekleşen gönül birliği programına katıldı. Ardından da Mecidiye Mahallesinde yürüyüşlerini yaparak parkuru tamamladılar. Balören ve Mecidiye sakinleri doğaseverlere kendi elleri ile ikramlarda bulundu. Bizim Köy Doğa Yürüyüşüne katılan katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere her ay farklı bir kırsal mahalleyi tanıtmaya devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.