Emlak vergisi için son gün 31 Mayıs

CEZA YAZILMAMASI İÇİN

Her yılın mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödenmesi gereken emlak, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ilk taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi tarafından yapılan duyuruda ilçedeki vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar ödemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.

FARKLI NOKTALARDA ÖDENEBİLİYOR

Vatandaşlar nakit ve kredi kartıyla ödeme yapmak için Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Emlak Servisi’ndeki veznelere mesai saatleri olan 08.30-17.30 arası gidebilir. Aynı zamanda Yeniköy Merkez Cami altı, Bahçecik Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı, Yuvacık Yakacık Mahalle Muhtarlığı ve Kullar Gençhane’deki veznelerde vatandaşlar ödemelerini yapabilir.

İNTERNETTEN DAHA KOLAY

Vergi ödemeleri ayrıca internet üzerinden de kolaylıkla yapılabilecek. Başiskele Belediyesi’nin resmi web sayfasında yer alan Online Ödeme kısmına girerek işlemler banka kartı veya kredi kartıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Vakıfbank ve Halkbank’ın internet bankacılığı uygulamalarından da ödemeler yapılıyor

Kaynak: Haber Merkezi