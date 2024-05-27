Başkan Gökçe açılışlarda

HAYIRLI KAZANÇLAR DİLEDİ
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, ilçede hizmete giren yeni işletmelerin açılışlarına katılmayı sürdürüyor. Başkan Gökçe bu kapsamda ilk olarak Çenedağ Mahallesi Hafız Hasan Yılmaz Caddesi’nde Oktay Biğiş ve Kemal Biğiş’in hizmete sunduğu İç Çamaşır Dünyası isimli mağazanın açılışını gerçekleştirdi.
SAĞLIK HİZMETİ VERECEK
Ticaretlerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Gökçe, ikinci programında Hatice Doğantekin tarafından ilçeye kazandırılan Özel Güneş Sağlık Kabini’nin açılışını yaptı. Sırrıpaşa Mahallesi Bağlar Yolu Sokak No: 46 adresinde açılan Özel Güneş Sağlık Kabini, bölgede vatandaşlara çeşitli sağlık hizmetleri sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.