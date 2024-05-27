İHH’nın kurban bedeli 6700 lira

Bu yıl farklı ülkelerde kesilecek kurbanlar paylar halinde konservelenerek Gazze’ye ulaştırılacak. İHH’nın bu yıl kurban hissesi 6 bin 700 lira olarak belirlendi. Kesilecek kurban etleri İHH tarafından bu yıl Türkiye ile birlikte şu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak:

ORTA DOĞU: Yemen, Filistin (Gazze), Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, İran

AFRİKA: Çad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Benin, Fildişi Sahili, Gana, Zimbabve, Cibuti, Tunus, Fas

ORTA ASYA VE KAFKASYA: Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya

GÜNEY ASYA: Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam, Kamboçya

BALKANLAR VE AVRUPA:Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya

GÜNEY AMERİKA: Arjantin, Bolivya.

İHH geçen yıl kesilen 75.053 hisse kurbandan 3.002.120 kişi istifade etti. Ayrıca Türkiye ile birlikte 10 ülkede 33 bin 020 çocuğa bayramlık kıyafet alındı.

Kaynak: Haber Merkezi