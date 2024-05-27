İHH’nın kurban bedeli 6700 lira

Bu yıl farklı ülkelerde kesilecek kurbanlar paylar halinde konservelenerek Gazze’ye ulaştırılacak. İHH’nın bu yıl kurban hissesi 6 bin 700 lira olarak belirlendi. Kesilecek kurban etleri İHH tarafından bu yıl Türkiye ile birlikte şu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak:
ORTA DOĞU: Yemen, Filistin (Gazze), Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, İran
AFRİKA: Çad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Benin, Fildişi Sahili, Gana, Zimbabve, Cibuti, Tunus, Fas
ORTA ASYA VE KAFKASYA: Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya
GÜNEY ASYA: Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam, Kamboçya
BALKANLAR VE AVRUPA:Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya
GÜNEY AMERİKA: Arjantin, Bolivya.
İHH geçen yıl kesilen 75.053 hisse kurbandan 3.002.120 kişi istifade etti. Ayrıca Türkiye ile birlikte 10 ülkede 33 bin 020 çocuğa bayramlık kıyafet alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.