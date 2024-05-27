Ege perdeyi açtı, Milliler kazandı

FARKLI GALİBİYET
İlk hazırlık maçında sahadan 3-2 galip ayrılan Futsal U-19 Milli Takımımız ikinci hazırlık maçında Moldova’yı farklı devirdi. Ay yıldızlıların gollerini Mustafa Ege Bilim, Burhan Tuzun, Ahmet Yılmaz, İsa Halidi ve Emin Arda Doğan kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.