18 yaşındaki Kardelen her yerde aranıyor

Gölcük Yeni Mahalle’de yaşayan 18 yaşındaki Kardelen İbişoğlu’ndan Cuma gününden beri haber alınamıyor. Kardelen’i görenlerin veya durumu hakkında bilgi sahibi olanların 0543 853 53 01 ya da 0534 716 08 41 numaralı telefon numaralara ulaşmaları istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.