İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulanarak, "Birkaç saat önce Mısır sınırında bir silahlı çatışma meydana geldi, olay soruşturma altında, Mısır tarafıyla diyalog sürüyor” denildi.

İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü. Haberlerde, ayrıca çatışmanın Mısır askerleri tarafından başlatıldığı iddia edildi.

MISIR'DAN ÖLDÜRÜLEN ASKER AÇIKLAMASI

Mısır askeri sözcüsü, bir askeri personelin çatışmada öldürüldüğünü doğrulayarak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Askerin sınır güvenliği personellerinden biri olduğu açıklandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA