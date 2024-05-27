ABD'yi fırtına vurdu: En az 20 kişi öldü

ABD'nin Teksas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde gerçekleşen şiddetli fırtınalar en az 20 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve geniş bir yıkıma yol açtı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, erken saatlerde sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, "rüzgar hasarı ve kasırgalara ilişkin çok sayıda rapora" atıfta bulunarak bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğini belirten Beshear, " Her zaman yaptığımız gibi bunu da beraber aşacağız." dedi.

Teksas Valisi Greg Abbott, Valley View şehrinde yaptığı basın açıklamasında, saatte yaklaşık 217 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve 200'den fazla yapının hasar aldığını aktardı. Ölenler arasında 2 ve 5 yaşlarında iki çocuk da vardı.

Elektrik kesintilerini izleyen PowerOutage sitesine göre, şiddetli fırtına ve hava şartları nedeniyle Arkansas ve Missouri'de 170 binden fazla ev elektrik hizmeti alamadı.

Teksas ve Oklahoma'da da yaklaşık 30 bin evde elektrik kesintisi oldu.

Kaynak: AA