Kocaeli’den Mısır’a giderken boğazda kaldı

Kocaeli’den Mısır’a giden 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.