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Seymen Karşıyaka şampiyon

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U-11 Ligi’nde grubunda şampiyon olan bir takım daha belli oldu. F Grubu’nda son maçında Damlarspor’u 1-0 yenen Seymen Karşıyakaspor, mutlu sona ulaştı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Seymen Karşıyaka şampiyon mask
Seymen Karşıyaka şampiyon
Seymen Karşıyaka şampiyon
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S.KARŞIYAKA SON MAÇINDA DAMLARSPOR’U YENDİ

Başiskele takımlarının yer aldığı F Grubu’nda haftaya 19 puanla lider giren Seymen Karşıyaka, 9 puanlı Damlarspor ile karşılaştı. Başiskele Stadı’nda oynanan maçta Mavi-Beyazlı ekip, rakibini yenmesi halinde grubunu şampiyon tamamlayacaktı. Seymen Karşıyaka, Mehmet Tuna Denizer’in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı, şampiyonluğa ulaştı. Bu grupta son maçında Başiskele Belediyespor’u 1-0 yenen Kullar 1975 Spor ise ligi ikinci bitirdi.

FATİH SULTAN MEHMET FK’NIN ALTYAPISI

U-11 F Grubu’nu birinci bitiren Seymen Karşıyaka, Kartepe’de faaliyet gösteren, Burak Uzuner’in Başkanlığını yaptığı Fatih Sultan Mehmet Futbol Kulübü’nün alt yapısı oyuncularını oluşturuyor. Melih Can Ersoylu’nun çalıştırdığı Seymen Karşıyakaspor, Başiskele grubunu ilk sırada tamamlamayı başardı. Kulüp başkanı Burak Uzuner, “Bu yaş grubunda 28 sporcumuz var. Bu oyuncuları, maç tecrübesi kazansınlar diye üç kulübe paylaştırdık. Seymen Karşıyaka takımımız da grubunu birinci bitirdi, bundan dolayı mutlu olduk” dedi. 

 

Seymen Karşıyaka şampiyon

TEK GOLLE KAZANDI- Seymen Karşıyaka, son maçında Damlarspor’u tek golle 1-0 yendi.

Seymen Karşıyaka şampiyon

SEYMEN KARŞIYAKASPOR- Mavi-Beyazlı ekip, U-11 yaş grubunda şampiyonluğa ulaştı, çok büyük sevinç yaşadı. Hulusi ÖZDİLEK

Seymen Karşıyaka şampiyon

SAKATLIK- Damlar-Seymen Karşıyaka maçında zaman zaman da sakatlıklar yaşandı.

Seymen Karşıyaka şampiyon

ERSOYLU’YU TEBRİK ETTİLER- Kullarspor altyapı teknik adamları, S.Karşıyakaspor Teknik Sorumlusu Melih Can Ersoylu’yu kutladılar.

 


U-11 LİGİ F GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-S. Karşıyakaspor

8

7

1

0

28

2

22

2-Kullar 1975 Spor

8

6

1

1

25

5

19

3-Başiskele Belediye

8

6

0

2

39

4

18

4-A.Yeniköyspor

8

5

0

3

27

29

15

5-Yuvacıkspor

8

4

1

3

21

23

13

6-Damlarspor

8

3

0

5

19

16

9

7-Bahçecikspor

8

2

0

6

18

28

6

8-Kullarspor

8

1

0

7

9

37

3

9-Anadolu 1071 Spor

8

0

1

7

5

47

1

 

TOPLU SONUÇLAR

Kullar 1975 Spor: 1 Başiskele Belediye: 0

Damlarspor: 0 Seymen Karşıyaka: 1

Yeniköyspor: 3 Bahçecikspor: 1

Anadolu 1071 Spor: 0 Yuvacıkspor: 2

 

# VAR

27 May 2024 - 17:53 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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