Kullar ve Yuvacık galip

YUVACIKSPOR KAZANDI

Başiskele takımlarının yer aldığı F Grubu’nda takımların birbirine denk olması nedeniyle maçlar da çok büyük çekişmeye sahne oldu. Yuvacıkspor ile Anadolu 1071 Spor arasındaki maçta da çok büyük heyecan vardı. Yuvacıkspor’un minikleri, sahadan 2-0 galip ayrıldı. A.Yeniköyspor takımı da Bahçecikspor’a 3-1 üstünlük sağladı.