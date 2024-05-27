2.Küme’de yarın final günü

Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar yarın finalde karşı karşıya gelecek. Turgutspor-Yenidoğanspor ve Gölcük Asarköy-Ereğlispor final maçlarına çok büyük ilginin olması bekleniyor.
FİNAL MAÇLARI DERİNCE VE AVNİ KALKAVAN’DA
1.Küme’ye çıkacak iki takımın belirleneceği maçlar Derince ve Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. Yarı final maçında Yeşilovaspor’u 2-1 yenerek finalde Gölcük Asarköyspor’un rakibi olan Ereğlispor, Avni Kalkavan Stadı’nda 19.15’de başlayacak karşılaşmadan da galip ayrılmak isteyecek. Yarı finali bay çeken Gölcük Asarköyspor da, finalde kazanmayı hedefliyor. 2.Küme Play-Off’un bir diğer final maçı da derince Stadı’nda ilimizin iki eski kulübü Turgutspor ile Yenidoğanspor’u karşı karşıya getirecek. Çarşamba akşamı Derince Stadı’ndaki maç ta 19.15’de start alacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.