2.Küme’de yarın final günü

Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar yarın finalde karşı karşıya gelecek. Turgutspor-Yenidoğanspor ve Gölcük Asarköy-Ereğlispor final maçlarına çok büyük ilginin olması bekleniyor.

FİNAL MAÇLARI DERİNCE VE AVNİ KALKAVAN’DA

1.Küme’ye çıkacak iki takımın belirleneceği maçlar Derince ve Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak. Yarı final maçında Yeşilovaspor’u 2-1 yenerek finalde Gölcük Asarköyspor’un rakibi olan Ereğlispor, Avni Kalkavan Stadı’nda 19.15’de başlayacak karşılaşmadan da galip ayrılmak isteyecek. Yarı finali bay çeken Gölcük Asarköyspor da, finalde kazanmayı hedefliyor. 2.Küme Play-Off’un bir diğer final maçı da derince Stadı’nda ilimizin iki eski kulübü Turgutspor ile Yenidoğanspor’u karşı karşıya getirecek. Çarşamba akşamı Derince Stadı’ndaki maç ta 19.15’de start alacak.