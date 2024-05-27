U-13’lerde fark skorlar

GÖLCÜKSPOR, AKÇAT’I YENDİ

U-13 Ligi F Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlar arasında bulunan Gölcükspor, Karamürsel deplasmanından oynadığı maçta Akçatspor’u 12-0 mağlup etti. Bu grupta haftayı farklı skorla galip bitiren bir diğer takımda Değirmendere Folaspor oldu. Değirmendere temsilcisi sahadan 12-1 galip ayrıldı. Bu grupta oynanan diğer maçlarda Hisareynspor, Dumlupınarspor’a 7-0 üstünlük sağladı. Gölcük Karadenizspor da Değirmende Stadı’ndaki maçta Gölcük GB karşısında 6-2 galip geldi.

U-13 LİGİ F GRUBU

TOPLU SONUÇLAR

Hisareynspor: 7 Dumlupınar: 0

Değirmendere Folaspor: 12 Ereğlispor: 1

Akçatspor: 0 Gölcükspor: 12

Gölcük GB: 2 G.Karadenizspor: 6