U-13’lerde fark skorlar

GÖLCÜKSPOR, AKÇAT’I YENDİ
U-13 Ligi F Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlar arasında bulunan Gölcükspor, Karamürsel deplasmanından oynadığı maçta Akçatspor’u 12-0 mağlup etti. Bu grupta haftayı farklı skorla galip bitiren bir diğer takımda Değirmendere Folaspor oldu. Değirmendere temsilcisi sahadan 12-1 galip ayrıldı. Bu grupta oynanan diğer maçlarda Hisareynspor, Dumlupınarspor’a 7-0 üstünlük sağladı. Gölcük Karadenizspor da Değirmende Stadı’ndaki maçta Gölcük GB karşısında 6-2 galip geldi.
U-13 LİGİ F GRUBU
TOPLU SONUÇLAR
Hisareynspor: 7 Dumlupınar: 0
Değirmendere Folaspor: 12 Ereğlispor: 1
Akçatspor: 0 Gölcükspor: 12
Gölcük GB: 2 G.Karadenizspor: 6
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.