Esila Deniz üçüncü oldu

ULUSLARARASI TURNUVADA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

Daha önceki yarışmalarda ülkemizi temsil eden, Dünya ikinciliği bulunan Esila Deniz, bu kez Ankara’daki Uluslararası organizasyonda Milli Takım adanı yarıştı. Ankara’da 37 ülkeden 1500 sporcunun katılımı ile düzenlenen turnuvada Kağıtsporlu Milli tekvandocu Esila Deniz, yarı finale kadar başarıyla geldi. Yarı finalde kaybeden Esila Deniz, üçüncülük maçını kazandı, kürsü de yer almayı başardı. Kağıtspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçüncü olana Esila Deniz’i kutladı.