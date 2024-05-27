Esila Deniz üçüncü oldu

ULUSLARARASI TURNUVADA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ
Daha önceki yarışmalarda ülkemizi temsil eden, Dünya ikinciliği bulunan Esila Deniz, bu kez Ankara’daki Uluslararası organizasyonda Milli Takım adanı yarıştı. Ankara’da 37 ülkeden 1500 sporcunun katılımı ile düzenlenen turnuvada Kağıtsporlu Milli tekvandocu Esila Deniz, yarı finale kadar başarıyla geldi. Yarı finalde kaybeden Esila Deniz, üçüncülük maçını kazandı, kürsü de yer almayı başardı. Kağıtspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçüncü olana Esila Deniz’i kutladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.