Minik güreşçiler madalya bırakmadı

İKİ BİRİNCİLİK KAZANDI

Düzce Belediyesi’nin düzenlediği 4.Geleneksel U-13 Serbest Güreş Zafer Turnuvası’nda takım halinde şampiyonluğa Büyükşehir Kağıtspor takımı ulaştı. Düzce’de yapılan yarışmada Kağıtspor’un minik güreşçilerinden Yasir Soyer 30 kg’da birinci oldu. 41 kg’da yarışan Uğur Sapaz da kilosunda birinci olan diğer minik güreşçimiz oldu. 34 kg’da mindere çıkan Yahya Cebrailoğlu da ikincilik kürsüsünde yer aldı.

TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlü minik güreşçiler, Düzce’deki yarışmada toplamda 11 madalya kazandı. 38 kg’da Abdurrahim Volkan ile 57 kg’da Mesut Kösen de ikinci oldu. Turnuvada Kağıtspor’a üçüncülük madalyası kazandıran sporcularda İshak Karayılan, Muhammet Emir Aygın, Osman Taşkoparan, Enes Yazıcı ve Osman Yıldız oldu. Mavi-Beyazlı ekip, takım halinde turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

GÜREŞLER- Düzce’de yapılan U-13 yaş grubu güreş müsabakaları çok büyük çekişmeye sahne oldu.

BİRİNCİ-Kağıtsporlu iki minik sporcu Yasir Soyer ile Uğur Sapaz kilosunda ilk sırayı aldı.

KAĞITSPOR- Mavi-Beyazlı ekibin minik sporcuları, Düzce’de madalyaları topladılar.

KÜRSÜDE- minik sporcular kürsüde yer aldılar.