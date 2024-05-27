İzmit Belediyesporlu yüzücüler çok başarılı

İZMİT BELEDİYESPOR SAKARYA’DA COŞTU
Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü, başarılarına devam ediyor. İzmit Belediyespor, geçtiğimiz günlerde Sakarya’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarına 12 sporcu ile katıldı. Tüm yüzücüler kendi kategorilerinde barajı geçerek madalya kazandı.
ÜÇ BİRİNCİLİK
11 yaşta Beril Zeyrek 50 metre serbestte, 12 yaşta Zehra Arat 50 metre serbestte ve Ayşe Melek Vatansever 200 metre sırt üstünde birinci oldu. Ayrıca Zeynep Simay Dalkılıç 200 metre kurbağlamada ikinci olmayı başardı. İzmit Belediyesporlu yüzücülerden Nisa Yaman 400 metre serbestte, Berre Elif Topal 100 kurbağlamada ikinci sırada yer aldı.
MADALYA BIRAKMADILAR
Ülkü Ecrin Günay 100 kurbağlamada, Afra Uludağ 50 metre kurbağlamada üçüncülük madalyası kazandılar. Mavi-Yeşilli ekibin sporcularından ayrıca Kayra Turgun 50 metre kurbağlamada, Murat Tuğra Avcı 400 metre serbestte, Sercan Yıldırım 100 metre sırt üstüstünde z ve Yusuf Yıldız 200 metre sırt üstünde üçüncülük kürsüsünde yer almayı başardılar.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.