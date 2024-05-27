‘Ofiste Sanat 62’ Meltem Çömlekçioğlu’nun çini eserleri ile açıldı

MELTEM ÇÖMLEKÇİOĞLU ESERLERİNİ SERGİLEDİ

Ercan Kandemir’in sahibi olduğu Kandemir Sigorta ve projenin sanat danışmanı Nalan Kumlalı Atahan destekleriyle gerçekleşen ‘Ofiste Sanat sergi serisi 14’üncü yılında Meltem Çömlekçioğlu’nun çini sanatı alanında kendi çalışmalarının yer aldığı ‘Gelenekten geleceğe çini sanatının izinde’ ile 62. kez kapılarını sanatseverlere açtı. Açılışta Meltem Çömlekçioğlu’nu eşi Av. İsmail Çömlekçioğlu başta olmak üzere Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, geçmiş dönem Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, davetliler ve sevenleri yalnız bırakmadı.

GELENEKSEL TARZ VE MOTİFLERİ YANSITMAYA ÇALIŞTIM

Meltem Çömlekçioğlu açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, “Gördüğünüz eserler kadım çini sanatımızın geleneksel tarzları ve motiflerinin yansımalarıdır. Ben geçmişteki üslup ve eserleri tekrar ederek bugüne taşımayı sizlere tanıtmayı amaçladım. Bu sergiyi ofiste sanat projemiz olduğu için bu ofiste düzenledik. Burada 41 adet eser var. 41 eseri ben yaptım ama bunları başarırken arkamda eşim İsmail Çömlekçioğlu vardı, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Hocalarımıza, sergiyi açmama imkan veren Ercan Kandemir ve buraya gelen herkese teşekkür ediyorum.“ dedi.

ÇİNİ SANATINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYOR

Çömlekçioğlu sergide, yurt dışı müzelerinde sergilenen 15-16. yüzyıl İznik desenlerinin röprodüksiyonlarına, Kütahya Çiniciliğine ait seri desen çalışmalarına ve Kubadabad Sarayı çinilerinden yapılan röprodüksiyonlara yer verirken ayrıca, geleneksel çini sanatını gelecek nesillere aktarmak ve geniş kitlelere ulaştırmak için çaba gösterdiğini belirtiyor. Sanatçı, gelecek nesillere geleneksel çini sanatını aktarmak ve geniş kitlelere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

MELTEM ÇÖMLEKÇİOĞLU KİMDİR?

İzmit doğumlu sanatçı Meltem Çömlekçioğlu, işletme lisans ve işletme yönetimi ve organizasyonu yüksek lisans eğitimlerinin ardından bankacılık sektöründe kariyerine başladı. Emeklilik hayatıyla birlikte sanata olan ilgisi artan Çömlekçioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda çini ve seramik alanlarında eğitim aldı. Sanat eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde sürdüren Çömlekçioğlu, eserlerinde geleneksel desen ve formları tercih ediyor ve geçmişten gelen izleri günümüze taşıyor.