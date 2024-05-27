Binlerce İzmitli Filistin için yürüdü

İsrail ordusu Filistinli sivillerin kaldığı çadırlara dün akşam saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuklardan oluşan yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’in saldırıları büyük tepki uyandırırken İzmit’te binlerce kişi ‘kahrolsun İsrail’ sloganları ile yürüyüş yaptı. Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nin çağrısı ile yapılan yürüyüş merkez bankasından Sabri Yalım Parkı’na kadar devam etti.

Sabri Yalım Parkı’nda Gönüllü Kültür Teşekküllüleri tarafından yapılan basın açıklamasını dönem sözcüsü Hanifi Akbulut okudu. Akbulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı. “İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apertheidrejimi işgalci İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze’de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor.”

36 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

“Son bilgilere göre Filistin’de, 15 bin 239’u çocuk, 10 bin 93’ü ise kadın olmak üzere toplamda 36 bin 50 Filistinli şehit edildi. 80 bin 643 kişi yaralanırken, on binlerce kişi ise kayıp, kayıp olan insanların İsrail tarafından gömüldüğü toplu mezarlar her gün açığa çıkıyor.

İşgalci İsrail’in saldırıları sebebiyle ayrıca, 100 bin üzerinde ev tamamen yıkılmış olmak üzere, 300 binin üzerinde ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 140 dan fazla gazeteci de, siyonistişgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti.”

SÖZÜN BİTTİĞİ YER OLMUŞTUR

“Gazze’de şu anda yüz binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki yüz binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze’de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak, dünya gündeminden uzak tutmak için Refah’ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. Tüm dünya’nın sessizliğinden aldığı cesaretle Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur.”

GAZZE HALKINI YOK ETMEYE HAZIRLANMAKTADIR

“Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistler’in anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Birleşmiş milletlerin yardım kuruluşlarını terör listesine almak sureti ile Gazzeye- Refaha girişini engellemeye hazırlanan İşgalci rejim, yeni katliamların haberini vermektedir. Eğer durdurulmazlarsa daha büyük katliamlarla Gazze halkını yok etmeye hazırlanmaktadırlar. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz.”

HERKESİN ÜZERİNE SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

“Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin’de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail’e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır.”

FİRAVUNLAR GİBİ LANETLE ANILACAK

“Tüm dünya ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Güvenli bölge ilan edilen Kadınların, çocukların, yaşlıların bulunduğu çadır kenti vurmak insanlıktan uzak vahşilerin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Yüreklerimizi dağlayan bu katliam, insanlık tarihine kara bir leke çalmaktadır. İsrail cinayet şebekesi ve işbirlikçileri tıpkı özendikleri Hitler ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılacaktır. Bizler bu gün burada toplanan sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın tüm mazlumları ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuz gibi Katil İsrail, destekçisi olan batılı devletler ve ABD’nin eylemlerini lanetliyoruz. Rabbim, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun.”