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27 May 2024 - 19:40- Spor G:

Recep Durul: “5-6 nokta transfer yapacağız”

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9 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Recep Durul dün gazetemize yaptığı ziyarette camiada merak edilen konularla ilgili düşüncelerini dile getirdi, sorularımıza yanıt verdi.

Recep Durul: “5-6 nokta transfer yapacağız” mask
Recep Durul: “5-6 nokta transfer yapacağız”
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Recep Durul, kadroda büyük değişim yapma gibi bir düşüncelerinin olmadığını, bunun kulübe ciddi maliyet getireceğini belirterek, “5-6 nokta transferle bu takım yeni sezon doğrudan Süper Lig’e çıkar” dedi.

 

 

ADAYLIĞIMLA İLGİLİ İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

“Kongre süreci çalışmalarımız siyasi çalışmalar gibi değil. Gruplar halinde çalışıyoruz. Birçok delegemiz var hepsine tek tek ulaşmak mümkün değil. Yarısından çoğuna ulaştık. Adaylığımın değerlendirildiği sırada iki farklı görüş var. Bir kesim ‘Mevcut yönetimin devamı olacak’ diyerek istemiyor. Bir diğer görüş ise seçilmemiz durumunda başkanlık dönemimde fark ettireceğim ayrı bir yapıda olduğum yönünde. Dışarıdan bakanlar bunu daha iyi görüp analiz ediyorlar. Popülist değilim, olma hevesim de yok. Bahsedeceğimiz ve bahsettiğimiz projelerde hayata geçecek güçlü bir yapıyı kurmak istiyoruz. Akıl bazen doğruya son anda karar veriyor. Delege süreç boyunca kafa karışıklığı yaşıyor. Akıl en doğru kararı bazen sandık başında veriyor. Son anda doğru düşündüğü kararı verip seçimini yapıyor”

FUTBOL TAMAMEN SKORA ENDEKSLİ

“Futbol yöneticiliği sadece finansal anlamda olmuyor. Futbol tamamen skora endeksli. Skorlar sizi başarılı ya da başarısız kılıyor. Buna göre bir yapı oluşturmak lazım. Kurumsallık, mali disiplin gibi unsurlar elbette önemli ve gözetilmesi gerekiyor. Ama bu oyun skora bakıyor. Sizin tüm bunları yanı sıra skoru da alacak, maçları kazanıp en yüksek puanı alacak takım yapısını da oluşturmanız gerekiyor”

GENÇLİĞİMDE FUTBOL OYNADIM

“Futbol geçmişim biraz var. Sarıyer’in genç takımında oynamıştım. Diyarbakır’da askerlik yaptım. Askerde ordu takımında oynuyordum 3 ayın ardından beni oradan göndermediler. Takımda kalmam için tuttular. Sonra Çeliktepe’de bir süre Tunaspor’da da oynadım. Futbola olan sevgimi, hala oynarken aldığım keyfi yakın çevrem iyi bilir”

BASIN TAVSİYEDE BULUNMAMALI

Yönetimde değişim olması gerekiyor. %70 oranında bir değişime gideceğiz. Faydalı olacağına düşündüğümüz isimlerin aday olma ihtimali ve kamuoyuyla paylaşılması süreci olumsuz etkiliyor. Basındaki yayın organları ve yazarlar bence, ‘Şu aday olmalı, bu yönetimde kalmalı, bu yönetime girmeli’ diye bir tutum sergilememeli, tavsiyede bulunmamalı. İyi insan olmak başkanlık ya da yöneticilik için yeterli değil. Futbol bilgisi, ekonomi, eğitim ve sosyal ilişkiler gibi her anlamda bilgi ve birikim gerekiyor. Bazen bakıyorsun kimisi bu konuda yetersiz kalıyor.

TAHİR BAŞKAN KARIŞMIYOR

“Tahir Başkan’a gittim. Kimsenin kararına karışmıyor, yönlendirmiyor. Kim ne liste yapacaksa yapsın diyor. Kendisinin bir direktifi ve yönlendirmesi hiç olmadı. Geçmişte yapılan bir takım hatalardan dolayı kendisini sorumlu tutan yanlış bir düşünce oluştu. Kendisinin herhangi birisine karşı bir tavrı yok. Özel hayatımızda ve kentle ilgili meselelerde kentin mülki amirlerden büyükşehrin başkanı olduğu için elbette görüşüyoruz. Bu sosyal hayattaki ilişkilerimizle kulüp yönetimi ilişkimiz birbirinden çok farklı şeyler”

FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ

Sakarya maçından önce Mustafa hocayla yollarımızı ayıracaktık. Futbolcular geldi ve kabahatin kendilerinde olduğunu, hocalık bir durum olmadığını, hocanın değişmemesi gerektiğini söylediler. Sakaryaspor maçından galibiyetle ayrılacaklarını söylediler. Bizde onların bu görüşünün ardından devam kararı aldık. Yoksa teknik direktör değişimini o maç öncesinde yapacaktık. Hazırlığımız vardı”

YENİ, GÜÇLÜ BİR SKOUT EKİBİ

“Mevcut skout ekibi ile devam etmeyeceğiz. Üniversitelilerden oluşan dinamik bir oyuncu izleme ekibi kuracağız. Alt yapıdaki oluşumdan memnunum. Ama ayrı bir yönetim ibaresi çok hoş durmuyor. Oradaki tüm çalışmayı destekliyorum ve devam edecekler. Ancak daha bağlantılı ve iç içe devam edeceğiz. Benim çocuklarımı, akrabalarımı tesiste hiçbir zaman göremezsiniz. Sadece maçlara gelirler. Onu da kimse bilmez”  

SPORTİF DİREKTÖR GELECEK

“Ertuğrul Hoca’nın yanında ona yardımcı olabilecek, Türkiye’nin kabul ettiği, alanında uzman olmuş güçlü bir ismi sportif direktör olarak göreve getireceğiz. Her açıdan güçlü, ezberci ve gelenekçi bir tutumla değil alanında uzmanlaşmış, güçlü bir ismi buraya getirmemiz gerekiyor. Buna uygun da görüştüğümüz 1-2 isim var”

İKİ KADIN YÖNETİME GİRECEK

“Yönetime iki kadın arkadaşımızı katacağız. Ciddi görevleri olacak. İş yapacak isimleri katacağız aramıza. Kadın taraftarlarımız çok fazla var. Kadın yöneticilerimizin olması da bu anlamda bizi daha güçlü kılacak. Bu şehir eski futbolcuları da yönetimde görmek istiyor. Yaygın olarak dönüş bu. Bütünlüğü ve aidiyeti artırmak adına bütünlüğü oluşturmak için böyle bir karar aldık. Kocaelispor formasını giyen eski futbolculardan yönetimde olacak olan isimler var”

 

Recep Durul: “5-6 nokta transfer yapacağız”

 

 

 

Kaynak: Spor Servisi

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27 May 2024 - 19:40 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Kürşad Akıncı - Hayırlı olsun başkanım. Altyapı için bu kentin duayen altyapı hocası ve çok iyi bir futbol gözlemcisi Uğur hoca. Altyapıya hiç bir özelliği olmayan eski futbolcular değil Can Demirkıran Kenan Açıkgöz Zeki Cömert Ramazan hoca gibi deneyimli insanlar çalışsınlar. Uğur hoca Scout ekibinde olmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 20:13

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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